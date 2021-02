Test nella scuola: ecco il calendario delle prossime tappe (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ricominciano oggi i Test molecolari nella popolazione scolastica del territorio comunale di Salerno. Questa mattina sono sottoposti a Test molecolare gli alunni dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini che comprende i plessi di Mercatello, Mariconda, Arbostella, Fuorni. Il giorno successivo, domani martedì 23 febbraio, il gazebo e degli infermieri previsti nell’ambito della campagna “Arrestiamo il virus“ promossa dal Comune di Salerno in collaborazione con la regione Campania e con la fondazione Ebris, farà tappa presso l’Istituto comprensivo Matteo Mari, l’Istituto comprensivo Barra, nel plesso della Posidonia, e presso la scuola primaria paritaria Cristo Re di Torrione. Mercoledì 24 febbraio toccherà, invece, ancora gli alunni dell’Istituto comprensivo Barra ma presso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ricominciano oggi imolecolaripopolazione scolastica del territorio comunale di Salerno. Questa mattina sono sottoposti amolecolare gli alunni dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini che comprende i plessi di Mercatello, Mariconda, Arbostella, Fuorni. Il giorno successivo, domani martedì 23 febbraio, il gazebo e degli infermieri previsti nell’ambito della campagna “Arrestiamo il virus“ promossa dal Comune di Salerno in collaborazione con la regione Campania e con la fondazione Ebris, farà tappa presso l’Istituto comprensivo Matteo Mari, l’Istituto comprensivo Barra, nel plesso della Posidonia, e presso laprimaria paritaria Cristo Re di Torrione. Mercoledì 24 febbraio toccherà, invece, ancora gli alunni dell’Istituto comprensivo Barra ma presso ...

