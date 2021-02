Starfield in uscita nel 2021 secondo un insider

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Stando ad alcuni rumor comparsi in rete,potrebbe avere come data diufficiale la fine dell’anno in corso Date le ultime notizie che girano attorno a Bethesda Softworks, prime tra tutte quelle relative all’acquisizione della compagnia da parte di Microsoft, le voci relative allo sviluppo die The Elder Scrolls 6 non si sono certo fermate, anzi. Tutti sono ansiosi di saperne di più in merito ai due giochi di ruolo attualmente in sviluppo, e a tenere banco sono indubbiamente le questioni relative alle piattaforme di destinazione e alla finestra di. E proprio in merito a questa ultima informazione, il velo potrebbe essere stato sollevato da uninnel? Ad alimentare le speculazioni che ...