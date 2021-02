Ranking Atp aggiornato al 22 febbraio 2021: Djokovic sempre più primo, Medvedev supera Thiem (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 22 febbraio 2021. Passati in rassegna gli Australian Open 2021, è tempo di tirare le somme a livello di classifica generale. Il vincitore Novak Djokovic rimane saldamente in testa, seguito da Rafael Nadal. Unico cambiamento degno di nota all’interno della top-10 è il sorpasso di Daniil Medvedev ai danni di Dominik Thiem: il russo è ora terzo, mentre l’austriaco scende in quarta posizione. Matteo Berrettini chiude la top-10, mentre per quanto riguarda gli altri italiani c’è da segnalare un Fabio Fognini che ha perso una posizione (18°). Stabile Sinner (34°), mentre anche Lorenzo Sonego ha perso una posizione (36°). Di seguito la top 10 e la posizione degli altri italiani tra i primi 100 del mondo. IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) IlAtpa lunedì 22. Passati in rassegna gli Australian Open, è tempo di tirare le somme a livello di classifica generale. Il vincitore Novakrimane saldamente in testa, seguito da Rafael Nadal. Unico cambiamento degno di nota all’interno della top-10 è il sorpasso di Daniilai danni di Dominik: il russo è ora terzo, mentre l’austriaco scende in quarta posizione. Matteo Berrettini chiude la top-10, mentre per quanto riguarda gli altri italiani c’è da segnalare un Fabio Fognini che ha perso una posizione (18°). Stabile Sinner (34°), mentre anche Lorenzo Sonego ha perso una posizione (36°). Di seguito la top 10 e la posizione degli altri italiani tra i primi 100 del mondo. IL ...

WeAreTennisITA : 'Vi racconto una storia su Novak, ci ho giocato quando non ero nessuno nel ranking. Pensavo che non mi avrebbe parl… - livetennisit : Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Daniil Medvedev al n.3 del mondo - livetennisit : Classifica ATP Italiani: Best ranking per Lorenzo Musetti. Perde due posti Jannik Sinner - WeAreTennisITA : Musetti perde a Biella contro Kwon ?? Il coreano Soonwoo Kwon batte l'azzurro per 6-2 6-3 nella finale del torneo Ch… - sportface2016 : #Tennis Ranking ATP, la top 10 e gli altri italiani in top 100: classifica aggiornata al 22 febbraio 2021 -