R.D. Congo, attacco contro convoglio Onu: morti ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – La Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell'Arma dei Carabinieri. L'ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo, spiega la Farnesina. L'ambasciatore e il carabiniere sono deceduti a seguito di un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite a Goma. DA MINISTRO DI MAIO IMMENSO DOLORE E PROFONDO CORDOGLIO

