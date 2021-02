Principe Filippo, la visita di Carlo al padre ricoverato preoccupa l’Inghilterra: è uscito con le lacrime agli occhi dall’ospedale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Crescono ansia e preoccupazione per la salute del quasi centenario Principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, ricoverato da martedì sera in un’ala privata dell’ospdedale King Edward VII di Londra in seguito a un “malessere” di natura imprecisata. Buckingham Palace ha fatto sapere di non avere per ora “nulla da aggiungere”, dopo la quinta notta di ricovero, alle rassicurazioni date finora in base alle quali il duca di Edimburgo è “di buon umore” e non ha alcun disturbo collegato con il Covid (contro cui è stato vaccinato assieme a Elisabetta II a gennaio). Ma la visita ricevuta ieri dal Principe Carlo ed erede al trono britannico alimenta i timori. Carlo si è spostato di oltre 150 chilometri, dalla residenza di campagna in cui ha trascorso gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Crescono ansia ezione per la salute del quasi centenario, consorte della regina Elisabetta,da martedì sera in un’ala privata dell’ospdedale King Edward VII di Londra in seguito a un “malessere” di natura imprecisata. Buckingham Palace ha fatto sapere di non avere per ora “nulla da aggiungere”, dopo la quinta notta di ricovero, alle rassicurazioni date finora in base alle quali il duca di Edimburgo è “di buon umore” e non ha alcun disturbo collegato con il Covid (contro cui è stato vaccinato assieme a Elisabetta II a gennaio). Ma laricevuta ieri daled erede al trono britannico alimenta i timori.si è spostato di oltre 150 chilometri, dalla residenza di campagna in cui ha trascorso gli ...

