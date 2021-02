Palmanova | rete turistica fra le città murate

Leggi su udine20

(Di martedì 23 febbraio 2021) DCIM\100MEDIA\DJI 0041.JPG, assieme a Portogruaro, Asolo, Castelfranco Veneto, Noale e Vittorio Veneto Sei, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, insieme per promuovere un turismo domestico e valorizzare le rispettive offerte turistiche. Prende forma così lafra lemurarie che vede coinvolta, oltre allaFortezza di, anche Portogruaro (capofila), Asolo, Castelfranco Veneto, Noale e Vittorio Veneto. “Mettiamo assieme le forze, costruiamo una, condividiamo esperienze e aiutiamoci per spingere sulla ripartenzadopo i difficili mesi del lockdown. Costruiamo tutti assieme questo club per favorire anche un turismo locale e domestico tra le nostre, ...