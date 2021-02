Nevica pure in Medio Oriente e non in Italia | meteo folle

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ma che sta succedendo? Com’è possibile che nevichi in? Com’è possibile che la neve abbia coperto Libano, Giordania, Israele, persino il nord dell’Arabia Saudita? Com’è possibile che sia arrivata addirittura nel deserto? Folliedei giorni nostri, non c’è che dire. La neve su Gerusalemme. Fonte immagine Ilan Rosenberg/Reuters Stiamo parlando di un evento che ha tempi di ritorno ultra decennali. Poi ovviamente anche in quei Paesi ci sono località montane che vedono neve ogni anno – ci mancherebbe – ma per città che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo orientale non è certo una consuetudine. Diciamo che hanno ricevuto ciò che in un primo momento sembrava destinato all’. Ricordate quando parlammo, esattamente 2 settimane fa, della brusca virata modellistica? Una virata verso il gelo ...