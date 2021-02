Mountain Wilderness sui mondiali di sci a Cortina | il trionfo del cemento

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Idi sci alpino did’Ampezzo sono arrivati alla conclusione. 10 stupende giornate di sole e temperature fredde hanno facilitato l’organizzazione, ma i limiti sono apparsi a tutti evidenti. Proprio nei punti critici sollevati dagli ambientalisti, laddove è stato usato l’esplosivo per demolire la roccia (piste Vertigine e Labirinti), laddove si sono messi i Gasez (i bomboloni di gas, inseriti per liberare il versanti dall’incombenza delle valanghe). Per chi sa giudicare con equilibrio è risultato evidente che le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

È stato presidente diItalia e oggi ne è presidente onorario. Per Altreconomia ha scritto 'Avere cura della montagna' (2020). © riproduzione . I mondiali di sci alpino di Cortina ...Salvatore Ferrari ex - rappresentante titolare delle Associazioni di protezione ambientale (CIPRA Italia, Italia Nostra, LIPU,e PAN " EPPAA) nel Comitato provinciale di ...Gli ambientalisti di Mountain Wilderness, come noto, non sono mai stati troppo “amici” dei Mondiali di Cortina. A loro giudizio, nel realizzare le infrastrutture, non sarebbe stato tenuto adeguato con ...Fai la Ricerca Vai a ANSA.it Fai la Ricerca Vai a ANSA.it (ANSA) - ROMA, 12 FEB - Con una nota congiunta, le associazioni ambientaliste Amici della Terra, Enpa, Italia Nostra, Lipu, Mountain Wildernes ...