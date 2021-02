Mercato San Severino | inaugurata la nuova sede del giudice di pace

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statain mattinata ladiS.dell’Ufficio deldisita ora in via Francescantonio Biondo nei locali della exdel Liceo “Publio Virgilio Marone” appositamente ristrutturati ed ammodernati dalla Ditta Napoli, per essere adeguati allo svolgimento dell’attività giudiziaria. Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi in forma ristretta a causa delle limitazioni Covid, hanno presenziato il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore Sergio Antonio Robustella, i rappresentanti dei Comuni che afferiscono alla convenzione, il Presidente ed altri rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, l’Associazione Territoriale Forense (ATF) di...

