L’uomo in fuga | Edgar Wright regista del nuovo adattamento

Edgar Wright sarà il regista del nuovo adattamento di L'uomo in fuga, romanzo fantascientifico di Stephen King Era il 1982 quando il re del brivido Stephen King, sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, pubblicava L'uomo in fuga (The Running Man nella versione originale), romanzo fantascientifico ambientato in un mondo totalitario, violento ed economicamente depresso in cui il protagonista, Ben Richards, partecipa a un game show chiamato, appunto, Uomo in fuga. Si tratta di una gioco in cui i concorrenti vengono inseguiti per trenta giorni da cacciatori incaricati di ucciderli. Se allo scadere del mese saranno ancora vivi e avranno fatto fuori un cospicuo numero di pubblici ufficiali, potranno mettere le mani sul ...

