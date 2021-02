Luca Attanasio, chi è l'ambasciatore italiano ucciso in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Solo pochi mesi fa, in novembre, gli avevano consegnato il Premio Nassirya per la Pace 2020 nel corso di una cerimonia a Licusati, una frazione del comune di Camerota in provincia di Salerno con ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Solo pochi mesi fa, in novembre, gli avevano consegnato il Premio Nassirya per la Pace 2020 nel corso di una cerimonia a Licusati, una frazione del comune di Camerota in provincia di Salerno con ...

repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - Agenzia_Ansa : Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. La matrice dell'attentato non è ancora chiara… - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - kkvignarca : RT @ecdelre: Sono sconvolta e addoloratissima per la scomparsa dell'Amb. Luca Attanasio, diplomatico di grande spessore, uomo dotato di cor… - demofiliaco : RT @repubblica: ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo -