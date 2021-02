Juventus, Paratici: «Dybala su un’altalena. Scudetto? Pochi calcoli» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match dell’Allianz Stadium contro il Crotone Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match di Serie A contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 CROTONE – «Le partite bisogna sempre vincerle e affrontarle con un certo tipo di mentalità. Stasera faremo un’ottima partita, non dobbiamo pensare chi affrontiamo ma come». Dybala – «Paulo ha ancora qualche problemino. È un po’ su un’altalena: alcuni giorni sta meglio, altri peggio. In Champions sembrava più avanti, poi ha risentito dolore. Per quanto riguarda il rinnovo, ne stiamo parlando e andremo avanti nei prossimi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato nel prepartita del match dell’Allianz Stadium contro il Crotone Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match di Serie A contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 CROTONE – «Le partite bisogna sempre vincerle e affrontarle con un certo tipo di mentalità. Stasera faremo un’ottima partita, non dobbiamo pensare chi affrontiamo ma come».– «Paulo ha ancora qualche problemino. È un po’ su: alcuni giorni sta meglio, altri peggio. In Champions sembrava più avanti, poi ha risentito dolore. Per quanto riguarda il rinnovo, ne stiamo parlando e andremo avanti nei prossimi ...

