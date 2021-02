Italia in lutto. Attentato in Congo: uccisi l’ambasciatore italiano, con lui anche l’autista e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Goma, nella Repubblica democratica del Congo, si è verificato un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite durante il corso del quale sono rimasti uccisi l’ambasciatore Italiano e un carabiniere. Sembrerebbe che sia da confermare la morte dell’autista della vettura. La Farnesina ha conferma con una nota il decesso dell’ambasciatore Italiano Luca Attanasio. Rimasto ucciso durante l’Attentato ancheun militare dell’Arma dei carabinieri. “La matrice dell’attacco non è ancora chiara”, riferisce Ansa. “Ma secondo le prime ipotesi sarebbe avvenuto nel tentativo di rapire il personale Onu”, si legge su Fanpage. Sembrerebbe ancora non esclusa la possibilità della presenza di altre vittime: “sono in corso ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 febbraio 2021) A Goma, nella Repubblica democratica del, si è verificato un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite durante il corso del quale sono rimastino e un. Sembrerebbe che sia da confermare la morte deldella vettura. La Farnesina ha conferma con una nota il decesso delno Luca Attanasio. Rimasto ucciso durante l’un militare dell’Arma dei carabinieri. “La matrice dell’attacco non è ancora chiara”, riferisce Ansa. “Ma secondo le prime ipotesi sarebbe avvenuto nel tentativo di rapire il personale Onu”, si legge su Fanpage. Sembrerebbe ancora non esclusa la possibilità della presenza di altre vittime: “sono in corso ...

