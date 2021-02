Fall Guys e Cuphead insieme grazie a queste imperdibili skin

(Di lunedì 22 febbraio 2021), il titolo di successo di Mediatonic, ha collaborato con diverse icone della cultura pop come Doom Guy, Godzilla e Sonic le quali hanno tutte ricevuto particolarinel gioco. Sembra che lo studio di sviluppo però non abbia intenzione di fermare questa tendenza, perché orae il suo amico Mugman stanno per unirsi al gioco. La collaborazione è stata annunciata su Twitter, e vede il costume diarrivare il 24 febbraio, seguito da Mugman il 27 febbraio. Ogni costume costa 10 corone, cinque per la parte superiore e cinque per la parte inferiore, oltre a un'emote disponibile all'acquisto per cinque corone: avrete bisogno quindi di ben 25 corone per il pacchetto completo. Il tweet mostra le dueche saranno disponibili in...

