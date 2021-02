Fabio Fazio | “La settimana prossima Che Tempo Che Fa non andrà in onda | vi spiego perché”

(Di lunedì 22 febbraio 2021), conduttore di CheChe Fa, in chiusura dell’ intervento di Luciana Littizzetto, ha annunciato al pubblico che lail talk show nonincol consueto appuntamento domenicale a causa di un problema di salute dello stesso conduttore. Ecco le parole di: “Lucianina, noi lanon ci vediamo. Devo sottopormi ad una piccola operazione che non mi permetterà di parlare per qualche giorno e così lanon andremo income di consueto” Questo spiega anche l’anticipato collegamento con Sanremo per le ultime news sul Festival, segmento annuale che il programma ...

