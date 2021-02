“Dopo 15 anni, ebbene sì”, fiori d’arancio per Fiorella Mannoia: le nozze con Carlo di Francesco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo ben 14 anni di fidanzamento, Fiorella Mannoia convola a nozze con il suo produttore musicale, compagno di vita e di lavoro, Carlo di Francesco. Nonostante la differenza di età (26 anni) la coppia ha deciso di sancire felicemente la sua unione con il matrimonio. A far parlare, oltre all’unione in sé, è stato l’outfit fuori dagli schemi della Mannoia, che di certo non è passato inosservato. “Dopo 15 anni insieme… ebbene sì!” Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco sono stati spesso al centro del gossip e degli agguati dei giornalisti durante gli ultimi 14 anni nei quali sono stati ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 22 febbraio 2021)ben 14di fidanzamento,convola acon il suo produttore musicale, compagno di vita e di lavoro,di. Nonostante la differenza di età (26) la coppia ha deciso di sancire felicemente la sua unione con il matrimonio. A far parlare, oltre all’unione in sé, è stato l’outfit fuori dagli schemi della, che di certo non è passato inosservato. “15insieme…sì!”disono stati spesso al centro del gossip e degli agguati dei giornalisti durante gli ultimi 14nei quali sono stati ...

