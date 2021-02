Dati di vendita britannici: risultati videogiochi fino a 21/02/21 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nonostante la risalita di FIFA 21, l’ultima uscita di Nintendo resiste: ecco gli ultimi Dati di vendita britannici per i videogiochi Sono arrivati gli ultimi Dati di vendita per i videogiochi, e il Regno Unito ha premiato ancora Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per la seconda settimana di fila come gioco più venduto. Il titolo è sceso nelle vendite per il 61%, ma questo non è bastato per permettere a FIFA 21 di scalzarlo dal trono. Grazie all’ultimo sconto, le vendite (in formato fisico, lo ricordiamo) sono salite del 59%, aggiungendosi al precedente slancio del 140%. Anche Mario Kart 8 Deluxe ha goduto della (non piacevole) situazione, poiché la carenza di console nei negozi ha condotto i giocatori ai bundle – che nel caso di Mario Kart abbondano, facendo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nonostante la risalita di FIFA 21, l’ultima uscita di Nintendo resiste: ecco gli ultimidiper iSono arrivati gli ultimidiper i, e il Regno Unito ha premiato ancora Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per la seconda settimana di fila come gioco più venduto. Il titolo è sceso nelle vendite per il 61%, ma questo non è bastato per permettere a FIFA 21 di scalzarlo dal trono. Grazie all’ultimo sconto, le vendite (in formato fisico, lo ricordiamo) sono salite del 59%, aggiungendosi al precedente slancio del 140%. Anche Mario Kart 8 Deluxe ha goduto della (non piacevole) situazione, poiché la carenza di console nei negozi ha condotto i giocatori ai bundle – che nel caso di Mario Kart abbondano, facendo ...

