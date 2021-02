Congo, attentato: morto l’ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Anattasio, e un carabiniere sono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale. Lo riporta l’agenzia britannica Reuters. Non ancora chiare le cause dell’attacco. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 22 febbraio 2021)nella Repubblica democratica del, Luca Anattasio, e unsono stati uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nelorientale. Lo riporta l’agenzia britannica Reuters. Non ancora chiare le cause dell’attacco. La Farnesina sta seguendo gli sviluppi. L'articolo proviene da Italia Sera.

MediasetTgcom24 : Congo, morto in un attentato l'ambasciatore italiano e un carabiniere #congo - Agenzia_Ansa : Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. La matrice dell'attentato non è ancora chiara… - Tg3web : ?? L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un carabinere sono morti in un at… - M5S_Senato : RT @mausantangelo: Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere della sua scorta, v… - M5S_Senato : RT @iunioromano: Mi unisco all'unanime cordoglio per il decesso dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo #LucaAtta… -