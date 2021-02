Champions League ed Europa League (23-25 febbraio): programma, date e orari di tutte le partite (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le fasi finali di Champions League ed Europa League 2020/2021 entrano sempre più nel vivo con le sfide in programma questa settimana. Per quanto riguarda la maggiore competizione si completerà il quadro dei match di andata degli ottavi di finale, con presenti Lazio e Atalanta. Passando all’Europa League, si chiuderanno invece i sedicesimi di finale con i match di ritorno di Roma, Milan e Napoli. Di seguito il programma completo di entrambe le rassegne continentali. Champions League (ANDATA OTTAVI DI FINALE) Martedì 23 febbraio Ore 21:00, Atletico Madrid (SPA) vs Chelsea (ENG) Ore 21:00, Lazio (ITA) vs Bayern Monaco (GER) Mercoledì 24 ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le fasi finali died2020/2021 entrano sempre più nel vivo con le sfide inquesta settimana. Per quanto riguarda la maggiore competizione si completerà il quadro dei match di andata degli ottavi di finale, con presenti Lazio e Atalanta. Passando all’, si chiuderanno invece i sedicesimi di finale con i match di ritorno di Roma, Milan e Napoli. Di seguito ilcompleto di entrambe le rassegne continentali.(ANDATA OTTAVI DI FINALE) Martedì 23Ore 21:00, Atletico Madrid (SPA) vs Chelsea (ENG) Ore 21:00, Lazio (ITA) vs Bayern Monaco (GER) Mercoledì 24 ...

