Cagliari | ufficiale | esonerato Di Francesco e il suo staff | Semplici nuovo allenatore

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutto fatto per il cambio d'sulla panchina dell'esonero di Eusebio Di, al suo posto arriva Leonardo. Decisiva la sconfitta interna contro il Torino, che ha complicato ulteriormente la situazione di classifica della squadra rossoblù, ora al terzultimo posto a -5 dalla prima posizione utile per la salvezza."IlCalcio comunica di aver sollevato Eusebio Didall’incarico didella prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il viceCalzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ...

SkySport : ULTIM'ORA CAGLIARI, UFFICIALE L'ESONERO DI DI FRANCESCO Stasera la presentazione di Semplici #SkySport #SerieA… - DiMarzio : Ufficiale: il #Cagliari esonera #DiFrancesco - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Cagliari, esonerato mister Eusebio Di Francesco - ItaSportPress : Cagliari, ufficiale l'esonero di Di Francesco - - Sandrino_14 : UFFICIALE: La notizia attesa da tre giorni è arrivata, Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ufficiale

Tutto fatto per il cambio d'allenatore sulla panchina dell'esonero di Eusebio Di Francesco , al suo posto arriva Leonardo Semplici. Decisiva la sconfitta interna contro il Torino, che ha complicato ulteriormente la situazione di ...Questa la nota della società sul proprio sito: IlCalcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall'incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene ...Come direttore sportivo torna Stefano Capozucca, fra i protagonisti del ritorno in serie A della squadra nella stagione 2015-2016 ...Dopo le voci insistenti, è arrivata l'ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Cagliari, che già da oggi seguirà il primo allenamento con il nuovo tecnico Leoanrdo Semplici. Fatale ...