Berti: “Inter, che gioia. Ibrahimovic è uscito per le prove di Sanremo?” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, raggiante per la vittoria dei nerazzurri di Antonio Conte nel derby di Milano. Stoccata all'attaccante svedese Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nicola, ex centrocampista dell', raggiante per la vittoria dei nerazzurri di Antonio Conte nel derby di Milano. Stoccata all'attaccante svedese Pianeta Milan.

it_inter : L'esultanza di #Berti: 'È una gioia fighissima. Non mi aspettavo questa superiorità così marcata. Il merito di ques… - marco_sossai : RT @Gazzetta_it: #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - cicciopuz : RT @Gazzetta_it: #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - PianetaMilan : #Berti a @Gazzetta_it: '@Inter, che gioia. @Ibra_official è uscito per le prove di @SanremoRai?' - #Calcio @SerieA… - Cosma74 : RT @Gazzetta_it: #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' -