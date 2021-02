Beautiful anticipazioni 24 febbraio 2021 | Thomas si serve ancora di Douglas

Leggi su anticipazionitv

Non c'è fine alla cattiveria di che nella puntata di di mercoledì 24 arriva nuovamente a fare pressione sul figlio per potersi riavvicinare ad Hope. Nel frattempo Liam ha in merito una conversazione con l'ex moglie Steffy, ed entrambi sperano che non prosegua con la sua ossessione di poter avere la Logan al suo fianco per la vita e nel suo letto. I due però non sanno che il Forrester ha già architettato un nuovo piano.