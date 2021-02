Attentato in Congo, morto l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Attentato a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, che ha provocato la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e di un carabiniere. C’è stato un attacco ai danni della vettura dove si trovava Attanasio. Attanasio, il quale era stato subito trasportato in ospedale nella città. La matrice dell’attacco non è ancora chiara, ma secondo fonti dell’Afp sarebbe stato colpito da spari durante l’attacco al convoglio Onu con il quale viaggiava. La vettura faceva padre di un convoglio della Monusco, che comprendeva anche il Capo Delegazione dell’Unione europea. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appreso la notizia del decesso mentre era al Cae di Bruxelles. Ha manifestato «immenso dolore» per l’accaduto. La nota della ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021)a Goma, nella Repubblica Democratica del, che ha provocato la morte dele di un. C’è stato un attacco ai danni della vettura dove si trovava, il quale era stato subito trasportato in ospedale nella città. La matrice dell’attacco non è ancora chiara, ma secondo fonti dell’Afp sarebbe stato colpito da spari durante l’attacco al convoglio Onu con il quale viaggiava. La vettura faceva padre di un convoglio della Monusco, che comprendeva anche il Capo Delegazione dell’Unione europea. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha appreso la notizia del decesso mentre era al Cae di Bruxelles. Ha manifestato «immenso dolore» per l’accaduto. La nota della ...

