Attanasio voleva una vettura blindata | aveva appena chiuso la gara

ROMA – L'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci nel corso di un agguato, il mese scorso aveva portato a compimento una gara per fornire all'ambasciata di cui era a capo "un'autovettura blindata avente sette posti a sedere e con un livello di blindatura VR6, CIG 7864299?.

