Attacco in Congo, ucciso l’ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, è stato ucciso in un Attacco all’auto su cui stava viaggiando. Morto anche un carabiniere che viaggiava nel convoglio diplomatico. Non è ancora chiara la matrice dell’Attacco. Sappiamo però che la vettura colpita faceva parte di un convoglio della Monusco e vi era anche il Capo Delegazione Ue a Kinshasa. La Monusco è la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo. La Farnesina ha confermato il decesso dell’ambasciatore Attanasio, avvenuto nella città di Goma, sulla riva settentrionale del Lago Kivu e a poca distanza dal confine con il Ruanda. Congo, morte dell’ambasciatore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – Luca Attanasio, ambasciatorenella Repubblica Democratica del, è statoin unall’auto su cui stava viaggiando. Morto anche unche viaggiava nel convoglio diplomatico. Non è ancora chiara la matrice dell’. Sappiamo però che la vettura colpita faceva parte di un convoglio della Monusco e vi era anche il Capo Delegazione Ue a Kinshasa. La Monusco è la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del. La Farnesina ha confermato il decesso delAttanasio, avvenuto nella città di Goma, sulla riva settentrionale del Lago Kivu e a poca distanza dal confine con il Ruanda., morte del...

