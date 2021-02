Attacco convoglio Onu in Congo, muoiono ambasciatore italiano e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due italiani sono morti in un Attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite avvenuto oggi a Goma (Repubblica Democratica del Congo). A perdere la vita, l`ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, in forza al battaglione Gorizia e dallo scorso mese di settembre in servizio presso l'ambasciata italiana nel Paese Africano."E' con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell`ambasciatore d`Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell`Arma dei Carabinieri - fa sapere la Farnesina -. L`ambasciatore e il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 febbraio 2021) Due italiani sono morti in uncontro undelle Nazioni Unite avvenuto oggi a Goma (Repubblica Democratica del). A perdere la vita, l`Luca Attanasio e ilVittorio Iacovacci, in forza al battaglione Gorizia e dallo scorso mese di settembre in servizio presso l'ambasciata italiana nel Paese Africano."E' con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell`d`Italia nella Repubblica Democratica delLuca Attanasio e di un militare dell`Arma dei Carabinieri - fa sapere la Farnesina -. L`e il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in undella MONUSCO, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la ...

repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - Federica_80 : RT @GiorgiaMeloni: Sconvolti e addolorati dalla notizia della morte dell’Ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e di un carabiniere,… - cirovarriale1 : RT @GuidoCrosetto: L’Ambasciatore Italiano in Congo, Luca Attanasio, ed un Carabiniere di 30 anni, (non conosco il nome) sono stati uccisi,… -