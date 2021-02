Ambasciatore italiano in Congo e carabiniere uccisi in attacco

ilpost : Luca #Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del #Congo, è morto a causa delle ferite riport… - matteosalvinimi : Una notizia terribile. Il cordoglio mio e della Lega ai famigliari dell'ambasciatore Attanasio e del carabiniere ch… - repubblica : ?? Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo - atlanteturismo : RT @Agenzia_Ansa: Attacco in Congo, morto l'ambasciatore italiano Luca Attanasio. La matrice dell'attentato non è ancora chiara https://t.c… - Lucia05149332 : RT @sruotolo1: Nell’attacco a un convoglio #Onu nel #Congo sono stati uccisi l’ambasciatore italiano #lucaattanasio e un carabiniere. Una… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore italiano

Lo sottolinea il ministro degli Esteri Di Maio, appreso "con grande sgomento e immenso dolore" della morte in Congo dell'e di un carabiniere, "due servitori dello Stato". "Oggi ...' Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato - raccontava l'- non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Il ruolo dell'ambasciata è innanzitutto ...Il militare dell’Arma aveva 30 anni ed era originario di Sonnino, in provincia di Latina. Apparteneva al XIII Reggimento «Friuli Venezia Giulia», di stanza a Gorizia, e si era specializzato in scorte ...Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, e un militare dell'arma dei Carabinieri che faceva parte della sua scorta hanno perso la vita durante un attacco al convoglio delle Nazioni Unite su cui ...