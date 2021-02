Alessandro Di Battista non è più iscritto al M5s | il suo nome cancellato anche dalla piattaforma Rousseau

(Di lunedì 22 febbraio 2021)Dinon è piùal Movimento 5 Stelle. L’ex deputato pentastellato risulta essersi formalmente disdal M5s, e il suoconseguentemente non è più presente nella pagina ad hoc della. Uno strappo innescatosi dopo il voto sulladello scorso 11 febbraio, in cui la base del M5s ha dato il proprio via libera all’ingresso del M5S nel governo Draghi. Di, solo ieri, aveva ribadito: «Non potevo supportare un governo con Silvio Berlusconi, che, come testimoniatosentenza di Dell’Utri e dalle indagini dell’inchiesta Stato-Mafia, ha pagato la mafiada presidente del Consiglio». L’addio al M5s Poco dopo aver appreso ...

