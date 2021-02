AbitareIn passerà al segmento STAR

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Abitare In, società attiva nello sviluppo immobiliare quotata sul mercato AIM Italia, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alla quotazione delle sue azioni suldel Mercato Telematico Azionario. L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana è subordinata però al deposito presso CONSOB del prospetto per l’ammissione a quotazione delle azioni. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie disu MTA,, e la contestuale esclusione dalle negoziazioni sull’AIM Italia saranno stabilite da Borsa Italiana con apposito avviso. Nel processo di passaggio alè assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor, Intermonte nel ruolo di Sponsor, ...

Il Messaggero

