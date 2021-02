Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 febbraio 2021)DEL 21 FEBBRAIOORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO DELLE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA-FIUMICINO, PROSEGUENDO SEMPRE IN INTERNA VI SONO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASILINA E L’APPIA ANDIAMO SULL’A24-TERAMO DOVE IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DI TERAMO CODE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DI MARINA DI SAN NICOLA E PROSEGUENDO TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA ...