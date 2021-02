Vaccini in ambulatorio, intesa medici di base - Stato - Regioni. 'Pronti 35.000 camici bianchi' (Di domenica 21 febbraio 2021) Prosegue la campagna vaccinale anti : v ia libera al protocollo d'intesa nazionale tra i medici di famiglia con governo e Regioni. In particolare, il nuovo documento definisce la partecipazione dei ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021) Prosegue la campagna vaccinale anti : v ia libera al protocollo d'nazionale tra idi famiglia con governo e. In particolare, il nuovo documento definisce la partecipazione dei ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Vaccini in ambulatorio, Intesa con i medici di base: quarantamila in campo [di Fabio Tonacci, Annali… - Blackskorpion4 : RT @Michele_Arnese: 'Vaccini in ambulatorio. Intesa con i medici di base. Pronto l’accordo, ai dottori andranno 6,16 euro per ogni iniezion… - fraluca_pac : RT @Michele_Arnese: 'Vaccini in ambulatorio. Intesa con i medici di base. Pronto l’accordo, ai dottori andranno 6,16 euro per ogni iniezion… - Luciano777777 : #ITALIA #Vaccini in #ambulatorio, Intesa con i #medicidi#base: quarantamila in campo | Rep - MaleficaAvita : RT @Michele_Arnese: 'Vaccini in ambulatorio. Intesa con i medici di base. Pronto l’accordo, ai dottori andranno 6,16 euro per ogni iniezion… -