Usa, esplode il motore di un Boeing in volo: danni alle abitazioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Esploso in volo il motore di un Boeing 777, terrificanti le immagini immortalate con i cellulari dai passeggeri. Caduti detriti sulle abitazioni Momenti di terrore in Colorado su un volo Denver-Honolulu. Il motore dell’aereo diretto alle Hawaii è improvvisamente esploso, andando in fiamme poco dopo il decollo. L’esplosione ha causato il distacco di alcune componenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Esploso inildi un777, terrificanti le immagini immortalate con i cellulari dai passeggeri. Caduti detriti sulleMomenti di terrore in Colorado su unDenver-Honolulu. Ildell’aereo direttoHawaii è improvvisamente esploso, andando in fiamme poco dopo il decollo. L’esplosione ha causato il distacco di alcune componenti L'articolo proviene da Inews.it.

