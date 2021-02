Un Posto al Sole | trame dal 22 al 26 febbraio 2021 | il terribile gesto di Nunzio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 21 febbraio 2021)Unaldal 22 al 26con tantissimi colpi di scena che riguardano i nostri protagonisti. Che cosa ha in mente? IldiUna ricca settimana di Unaldal 22 al 26che avrà come protagonisti Michele,e anche Guido Del Bue. Facciamo chiarezza, infattiè sfuggente e cerca di non incrociare lo sguardo del padre adottivo Franco Boschi proprio per non dovergli dire tutta la verità. L'uomo nel frattempo è pronto per raggiungere la moglie a Venezia, ma non è ancora convinto di poter lasciare Napoli vista la situazione con il figlio adottivo. Nelle ...