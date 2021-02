Treviso, madre si getta dal ponte con il figlioletto (Di domenica 21 febbraio 2021) Una donna di 31 anni si è gettata dal ponte Vidor assieme al figlioletto di 1 anno e mezzo. La donna è morta sul colpo, il piccolo è stato trovato vicino a lei, ancora vivo. È successo nel Trevigiano. La donna, riporta Skytg24, era uscita di casa alle 20 e aveva fatto perdere le sue tracce. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni parenti della donna che la attendevano in serata. Non vedendola arrivare hanno allertato i carabinieri che hanno notato l’auto della vittima parcheggiata vicino al ponte. L’auto della donna è stata rinvenuta dai Carabinieri nei pressi del ponte, vuota. Un salto dalla strada di circa quindici metri. I pompieri, dopo essersi calati sul greto, hanno trovato il corpo della donna. Il bimbo era lì vicino alla mamma e secondo fonti ospedaliere, anche se gravissimo, si ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Una donna di 31 anni si èta dalVidor assieme aldi 1 anno e mezzo. La donna è morta sul colpo, il piccolo è stato trovato vicino a lei, ancora vivo. È successo nel Trevigiano. La donna, riporta Skytg24, era uscita di casa alle 20 e aveva fatto perdere le sue tracce. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni parenti della donna che la attendevano in serata. Non vedendola arrivare hanno allertato i carabinieri che hanno notato l’auto della vittima parcheggiata vicino al. L’auto della donna è stata rinvenuta dai Carabinieri nei pressi del, vuota. Un salto dalla strada di circa quindici metri. I pompieri, dopo essersi calati sul greto, hanno trovato il corpo della donna. Il bimbo era lì vicino alla mamma e secondo fonti ospedaliere, anche se gravissimo, si ...

