Trevigiano, si getta da ponte col figlio: lei muore, bimbo di un anno e mezzo in fin di vita

La donna si è lanciata dal ponte di Vidor. Il piccolo è stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate

