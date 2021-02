Sulla nave Asso Trenta oltre 230 migranti e un cadavere

(Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - La "" sta facendo rotta verso Porto Empedocle, dove domani mattina, attorno alle 8, attraccherà con 232a bordo soccorsi, ieri, nel canale di Sicilia. Nella stiva, ha spiegato la capitaneria di Porto Empedocle, anche unche nulla ha a che vedere con il naufragio avvenuto ieri mattina all'alba a sud di Lampedusa. Il salvataggio è avvenuto in autonomia e laè stata poi autorizzata a sbarcare sulle coste agrigentine. Il mare mosso ha fatto rallentare la navigazione e slittare l'approdo, inizialmente previsto per questo pomeriggio. La Protezione civile ha fatto sapere che subito dopo l'approdo isaranno sottoposti ai tamponi, e poi si procederà al loro trasferimentoquarantena Allegra.

L'imbarcazione sta facendo rotta verso Porto Empedocle, dove lunedì mattina, attorno alle 8, attraccherà e sbarcherà le persone a bordo che saranno sottoposte a tampone ...La Asso 30, la nave privata che lavora per le piattaforme Eni, arrivera' stanotte in rada di Porto Empedoclee in ...