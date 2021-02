Spostamenti tra Regioni | si va verso la proroga del divieto

(Di domenica 21 febbraio 2021) Domani mattina il Consiglio dei ministri si riunirà per discutere del decreto legge che vieta glitra lefino al 25 febbraio. L’ipotesi più probabile è che vengato anche dopo il 5 marzo: le varianti spaventano, e Mario Draghi sembra essere più propenso a portare avanti la linea del “rigore assoluto”. >> Leggi anche: “Meloni rana, vacca e scrofa”, gli insulti di un docente universitario alla leader di FdI VIDEOtra, domani si valuterà l’ipotesi dirlo oltre il 25 aprile Per ora sembra che anche il governo Draghi voglia mantenere il sistema della divisione dell’Italia in tre fasce di colore. Ma l’esecutivo vorrebbe renderlo più “formale che sostanziale”. Pare infatti che si cercherà di agire in modo più mirato, facendo ...

Il 25 febbraio però scadrà il divieto di spostamentole Regioni emanato con l'ultimo atto da ... Allo studio, riporta Adnkronos, ci sarebbe l'ipotesi di una proroga dello stop aglifino ...Per quanto riguarda gli, è consentito muoversi all'interno del proprio Comune,le ore 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gliverso le ...Il Covid19 – e le diverse formule di lockdown e di distanziamento sociale e fisico che i governi in tutto il mondo hanno imposto ai propri cittadini per ragioni di contenimento del contagio – ha ...Secondo il "Corriere della Sera" la divisione a colori resterà ma più a livello formale che sostanziale: il governo Draghi punterebbe a più chiusure locali, anche dei territori comunali limitrofi a do ...