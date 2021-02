Smog, a Milano sarà riattivata l’area C (Di domenica 21 febbraio 2021) A Milano sarà riattivata l’area C per l’innalzamento delle polveri sottili. La decisione è stata presa dal Comune. Milano – A Milano sarà riattivata l’area C per l’innalzamento delle polveri sottili. Dalle 10 di mercoledì 24 febbraio ritornerà la zona a traffico limitato al centro della città dopo le indicazioni arrivate dalla Prefettura. “La riattivazione – si precisa in una nota, riportata da Sky TG24 – sarà fatta con una rimodulazione degli orari a partire dalle 10 e fino alle ore 19.30, per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, ad oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione“. Traffico aumentato L’innalzamento dei livelli ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) AC per l’innalzamento delle polveri sottili. La decisione è stata presa dal Comune.– AC per l’innalzamento delle polveri sottili. Dalle 10 di mercoledì 24 febbraio ritornerà la zona a traffico limitato al centro della città dopo le indicazioni arrivate dalla Prefettura. “La riattivazione – si precisa in una nota, riportata da Sky TG24 –fatta con una rimodulazione degli orari a partire dalle 10 e fino alle ore 19.30, per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, ad oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione“. Traffico aumentato L’innalzamento dei livelli ...

