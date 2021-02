Scivola nei liquami e non riesce più ad uscirne: weekend tragico per gli infortuni sul lavoro (Di domenica 21 febbraio 2021) Una serie di incidenti mortali ha funestato il fine settimana sull'appennino reggiano, a Brescia e nel ... Leggi su today (Di domenica 21 febbraio 2021) Una serie di incidenti mortali ha funestato il fine settimana sull'appennino reggiano, a Brescia e nel ...

Notiziedi_it : Scivola nei liquami e non riesce più ad uscirne: weekend tragico per gli infortuni sul lavoro - Today_it : Scivola nei liquami e non riesce più ad uscirne: weekend tragico per gli infortuni sul lavoro - ZebreRugby : #OSPvZEB 12° [0-0] Altri due calci di punizione a favore delle Zebre #Rugby ?? che non riescono però ad impensierir… - to1cross : notte di nebbie... scivola via il mantello oscuro e tutt'uno insieme _nel sentir di primavera_ s'alzan l'arie e a… - aeongly : @mondoilluna sì non lo commentavo ancora ma non sa tenere la bocca chiusa sicuramente! ma chi non ha difetti alla f… -