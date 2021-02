Red Bull, Horner: “Dopo Abu Dhabi la Mercedes sarà ancora più motivata. Non bisogna sottovalutarla” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Penso che saranno tremendamente motivati per via di quell’ultima gara di Abu Dhabi e mi aspetto che Toto Wolff e James Allison abbiano usato questo per creare una macchina ancora più competitiva per quest’anno. Quindi non sottovalutiamo in alcun modo la potenza della Mercedes”. Queste le dichiarazioni del team principal della Red Bull Christian Horner in merito alla competizione con la Mercedes di Toto Wolff per il campionato che scatterà in Bahrain e che vede ancora i campioni in carica favoriti. “Il nostro obiettivo è quello di portare nel 2021 le lezioni che abbiamo imparato nel 2020. Speriamo che la RB16B sia una buona evoluzione – ha proseguito Horner – La Mercedes è la chiara favorita, con sette titoli consecutivi. Ma noi siamo ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “Penso che saranno tremendamente motivati per via di quell’ultima gara di Abue mi aspetto che Toto Wolff e James Allison abbiano usato questo per creare una macchinapiù competitiva per quest’anno. Quindi non sottovalutiamo in alcun modo la potenza della”. Queste le dichiarazioni del team principal della RedChristianin merito alla competizione con ladi Toto Wolff per il campionato che scatterà in Bahrain e che vedei campioni in carica favoriti. “Il nostro obiettivo è quello di portare nel 2021 le lezioni che abbiamo imparato nel 2020. Speriamo che la RB16B sia una buona evoluzione – ha proseguito– Laè la chiara favorita, con sette titoli consecutivi. Ma noi siamo ...

