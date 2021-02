Prada Cup | Luna Rossa imperiosa! Annichilita Ineos in gara-7 | è 6-1!

(Di domenica 21 febbraio 2021)si riscatta prontamente dopo la sconfitta di ieri in-6 e torna a vincere, imponendosi nel settimo atto della serie e volando sul 6-1 controTeam UK nelle Finali dellaCup 2021. Il TeamPirelli, in condizioni di vento medio-leggero (sui 9-12 nodi con direzione nord/nord-est) con onda corta, si conferma nettamente superiore avendo la meglio al primo incrocio e andando subito in fuga verso il successo grazie ad una progressione davvero sensazionale. Un successo schiacciante da parte degli uomini di Max Sirena, che a questo punto possono contare sulla bellezza di sette match point consecutivi per chiudere la praticae raggiungere il defender Emirates Team New Zealand nel Match della 36ma Coppa America di vela. Tra poco è prevista ...

Eurosport_IT : Luna Rossa domina la 5ª regata, Team Ineos vince la 6ª: 5-1 Italia! ???????? Un altro piccolo passo verso la vittori… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - dallaAallaZip : #ULTIMORA #Vela – #PRADACupFinal 2021, #Gara7, #LunaRossaPradaPirelli - #ineosteamuk: RISULTATO AGGIORNATO?????? - 50_salvo : RT @repubblica: Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si porta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Su Fare Vela l'America'sè offerta da: Auckland - Guarda qui la diretta (dalle ore 4:00) della fregata 7 e 8 dellaFinal. Luna Rossa conduce per 5 - 1 su Britannia: Dalle 3:40, a questo link il nostro commento . ...Read More Sport, Luna Rossa - Ineos 5 - 1 20 Febbraio 2021 Luna Rossa avanti 5 - 1 contro Ineos, mancano solo 2 vittorie per conquistare lae volare all'America'scontro... ...Con la serie sul 5-1, le azzurre cercano gli ultimi due punti per conquistare il trofeo e hanno diritto a sfidare i neozelandesi La sfida tra Ineos e Luna ...Luna Rossa si riscatta prontamente dopo la sconfitta di ieri in gara-6 e torna a vincere, imponendosi nel settimo atto della serie e volando sul 6-1 contro Ineos Team UK nelle Finali della Prada Cup 2 ...