Pd Torino, Lavolta a muso duro: “Subito primarie prima che qualcuno scappi col pallone” (Di domenica 21 febbraio 2021) Lancia un appello Enzo Lavolta per le primarie di centrosinistra. Un duro post del consigliere comunale del Partito Democratico, tra i primi a proporsi a sindaco di Torino, dopo che lista Monviso, Moderati e Demos hanno annunciando il loro appoggio alla candidatura del capogruppo Dem Stefano Lo Russo, senza passare dalle primarie. Un gioco a cui Lavolta non vuole stare: “Mi sento di dire alla segreteria del Partito Democratico Torino fate presto! Non c’è più tempo da perdere. Si dia la parola ai cittadini, agli elettori di centrosinistra, si convochino le primarie online, prima che qualcuno scappi col pallone in una partita che non ha ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 21 febbraio 2021) Lancia un appello Enzoper ledi centrosinistra. Unpost del consigliere comunale del Partito Democratico, tra i primi a proporsi a sindaco di, dopo che lista Monviso, Moderati e Demos hanno annunciando il loro appoggio alla candidatura del capogruppo Dem Stefano Lo Russo, senza passare dalle. Un gioco a cuinon vuole stare: “Mi sento di dire alla segreteria del Partito Democraticofate presto! Non c’è più tempo da perdere. Si dia la parola ai cittadini, agli elettori di centrosinistra, si convochino leonline,checolin una partita che non ha ...

