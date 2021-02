Massa | muore escursionista di 45 anni | precipitato sulle Apuane dopo una caduta di 400 metri

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nuova tragedia in mnontagna, sul Tambura, il secondo monte più alto delle. Undi 45è morto oggi, 21 febbraio,esserementre percorreva un sentiero, in provincia diCarrara. Secondo quanto emerso l'uomo, che viveva a, sarebbeper circa 400essere scivolato nella parte alta del sentiero Cai via Vandelli, in località Resceto L'articolo proviene da Firenze Post.

CARRARA - Un escursionista di 45 anni diè morto in un tragico incidente avvenuto sul monte Tambura , sulle Alpi Apuane al confine tra le province diCarrara e Lucca. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre era insieme ad ...Si tratta di un 45enne diche si trovava insieme ad altri escursionisti. Per motivi ancora da chiarire, è scivolato all'improvviso nel dirupo nella parte alta della via Vandelli sul monte ...Massa, 21 febbraio 2021 - Tragedia in Toscana, sul versante massese del Monte Tambura, Alpi Apuane. Un escursionista di 45 anni, M.B., di Massa, è morto mentre stava percorrendo un sentiero con il nip ...Nuova tragedia in mnontagna, sul Tambura, il secondo monte più alto delle Apuane. Un escursionista di 45 anni è morto oggi, 21 febbraio, dopo essere precipitato mentre percorreva un sentiero, in provi ...