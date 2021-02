Le previsioni meteo di lunedì 22 febbraio (Di domenica 21 febbraio 2021) – Al nord nuvole sparse ma senza fenomeni di rilievo. Ampi soleggiamenti al Centro, variabile al Sud. – Cielo in prevalenza sereno sull’Italia con ampi soleggiamenti nel corso della giornata. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali Addensamenti compatti sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno al Centro con ampi soleggiamenti sul versante tirrenico. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Nuvole sul versante ionico, cielo in prevalenza sereno sul quadrante tirrenico Al Sud nubi basse sulle coste del versante ionico, cielo in prevalenza sereno sul versante tirrenico. Le temperature non ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) – Al nord nuvole sparse ma senza fenomeni di rilievo. Ampi soleggiamenti al Centro, variabile al Sud. – Cielo in prevalenza sereno sull’Italia con ampi soleggiamenti nel corso della giornata. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali Addensamenti compatti sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno al Centro con ampi soleggiamenti sul versante tirrenico. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Nuvole sul versante ionico, cielo in prevalenza sereno sul quadrante tirrenico Al Sud nubi basse sulle coste del versante ionico, cielo in prevalenza sereno sul versante tirrenico. Le temperature non ...

