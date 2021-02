MoliPietro : Lampedusa (Agrigento) – Alarm Phone 77 migranti in pericolo - OrazioZoccolan : RT @nelloscavo: ++ Naufragio di Lampedusa. Aperta inchiesta dalla procura di Agrigento ++ Almeno 7 i dispersi. Ancora incerta la sorte di d… - mrtrs77 : RT @nelloscavo: ++ Naufragio di Lampedusa. Aperta inchiesta dalla procura di Agrigento ++ Almeno 7 i dispersi. Ancora incerta la sorte di d… - EdithVitali : RT @nelloscavo: ++ Naufragio di Lampedusa. Aperta inchiesta dalla procura di Agrigento ++ Almeno 7 i dispersi. Ancora incerta la sorte di d… - giannileft : RT @nelloscavo: ++ Naufragio di Lampedusa. Aperta inchiesta dalla procura di Agrigento ++ Almeno 7 i dispersi. Ancora incerta la sorte di d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa Agrigento

Sono state interrotte senza alcun esito , per il secondo giorno consecutivo, le ricerche degli eventuali dispersi del naufragio avvenuto a 15 miglia da. Le motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza sono rientrate in porto ancor prima che facesse buio perch le condizioni meteo risultano essere proibitive. Dipender proprio ...... poco prima dell'alba di ieri, a 15 miglia da. I migranti - fra i quali appunto c'era un cadavere - sono stati soccorsi, nella giornata di ieri, nel canale di Sicilia . Per domattina, ...Ci sono 77 persone in pericolo a sei miglia dalle acque territoriali di Lampedusa. A bordo del gommone, che sta imbarcando acqua, c’è anche una donna che ha partorito da poco. Sea Watch: “Le autorità ...(ANSA) - AGRIGENTO, 21 FEB - La Asso 30 ... poco prima dell'alba di ieri, a 15 miglia da Lampedusa. I migranti - fra i quali appunto c'era un cadavere - sono stati soccorsi, nella giornata di ieri, ...