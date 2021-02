E se, come ci dice Clubhouse, il futuro del pop fosse in assenza di immagine? (Di domenica 21 febbraio 2021) Provo a tornare su un passaggio finito ieri nel mio diario del lock down. Un passaggio apparentemente minore, ieri in effetti lo era, ma che nei fatti potrebbe darmi spunto per parlare d’altro, lo sto già facendo. Parlavo, ieri, di come gli artisti, mi mettevo nel gruppo, si trovino spesso di fronte all’incognita di che tipo di riscontro la propria arte avrà da parte del pubblico, e di come questo fattore a volte, se non sempre, diventi determinante nell’approcciare la propria arte. Parlavo quindi di mainstream, di nicchie, di chi riesce a fare della propria cosa una parte di una di quelle due realtà, forzando le mode e le consuetudini, e parlavo di come a volte il volersi far volere bene da parte del pubblico sia benzina assai più efficace e lunsinghiera di qualsiasi riconoscimento e risultato. Non era quello il cuore del mio ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Provo a tornare su un passaggio finito ieri nel mio diario del lock down. Un passaggio apparentemente minore, ieri in effetti lo era, ma che nei fatti potrebbe darmi spunto per parlare d’altro, lo sto già facendo. Parlavo, ieri, digli artisti, mi mettevo nel gruppo, si trovino spesso di fronte all’incognita di che tipo di riscontro la propria arte avrà da parte del pubblico, e diquesto fattore a volte, se non sempre, diventi determinante nell’approcciare la propria arte. Parlavo quindi di mainstream, di nicchie, di chi riesce a fare della propria cosa una parte di una di quelle due realtà, forzando le mode e le consuetudini, e parlavo dia volte il volersi far volere bene da parte del pubblico sia benzina assai più efficace e lunsinghiera di qualsiasi riconoscimento e risultato. Non era quello il cuore del mio ...

