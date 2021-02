Donna si lancia dal ponte con il figlio di un anno e mezzo Lei è morta | lui è gravissimo

Leggi su newsmondo

(Di domenica 21 febbraio 2021) Vidor, Treviso: unadi trentuno anni si è gettata da unportando con sé ildi un. Lei èsul colpo, lui è in condizioni disperate. Dramma a Vidor, Treviso, dove unadi è buttata dalstringendo tra le braccia suodi un, che ha portato con sé in un volo di diversi metri e fino allo schianto al suolo. La, il piccolo è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Vidor, Treviso:sidalcon suodi un. Lei è, lui è ...