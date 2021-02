Che tempo che fa: Bill Gates ospite di Fabio Fazio, stasera su Rai3 (Di domenica 21 febbraio 2021) Che tempo che fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con un super ospite: Bill Gates concederà a Fabio Fazio un'intervista esclusiva. stasera su Rai3 un altro appuntamento molto speciale di Che tempo Che Fa, che vedrà la presenza esclusiva di Bill Gates. Al fianco di Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità. Dalle 20:00 Che tempo Che Fa - anteprima, dalle 20:30 Che tempo Che Fa e dalle 23:00 Che tempo Che Fa - Il Tavolo. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 febbraio 2021) Cheche fa tornasu, a partire dalle 20:00, con un superconcederà aun'intervista esclusiva.suun altro appuntamento molto speciale di CheChe Fa, che vedrà la presenza esclusiva di. Al fianco dianche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità. Dalle 20:00 CheChe Fa - anteprima, dalle 20:30 CheChe Fa e dalle 23:00 CheChe Fa - Il Tavolo. ...

enricoruggeri : Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci ve… - Pontifex_it : In questo tempo di #Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasci… - Capezzone : Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcu… - anarushi1 : RT @najoua_tarik: ?? attenzione ?? Questa raccolta non finirà mai in tempo e Dayane non riceverà laereo! CERCHIAMO DI VERSARE IL PIÙ POSSI… - liggiorgio : Il prossimo passo sarà lavare il divano per potermici spaparanzare e giocare all'Xbox nel tempo libero che non ho ?? -