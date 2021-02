Carlo Conti torna in tv con Top Dieci e affronta (di nuovo) la De Filippi (Di domenica 21 febbraio 2021) Per Carlo Conti, questi mesi si stanno rivelando lunghissimi e impegnativi, ma anche ricchi di sorprese splendide per il pubblico. Reduce dal successo di Affari Tuoi – Viva gli sposi, il conduttore starebbe già lavorando ad una nuova edizione di Top Dieci, lo show che la scorsa estate aveva conquistato il consenso dei telespettatori con freschezza e divertimento. Proprio in questi giorni, la Rai sta lavorando al suo palinsesto primaverile per soddisfare le richieste del pubblico e dare del filo da torcere alla concorrenza. Si sta molto parlando della fascia di Rai1 relativa al sabato sera, una delle principali alla quale vengono solitamente affidati i capisaldi dell’emittente: per ben sette appuntamenti consecutivi, il timone è rimasto saldo nelle mani di Carlo Conti con il suo game show Affari Tuoi – ... Leggi su dilei (Di domenica 21 febbraio 2021) Per, questi mesi si stanno rivelando lunghissimi e impegnativi, ma anche ricchi di sorprese splendide per il pubblico. Reduce dal successo di Affari Tuoi – Viva gli sposi, il conduttore starebbe già lavorando ad una nuova edizione di Top, lo show che la scorsa estate aveva conquistato il consenso dei telespettatori con freschezza e divertimento. Proprio in questi giorni, la Rai sta lavorando al suo palinsesto primaverile per soddisfare le richieste del pubblico e dare del filo da torcere alla concorrenza. Si sta molto parlando della fascia di Rai1 relativa al sabato sera, una delle principali alla quale vengono solitamente affidati i capisaldi dell’emittente: per ben sette appuntamenti consecutivi, il timone è rimasto saldo nelle mani dicon il suo game show Affari Tuoi – ...

Carlo Conti pronto a tornare con Top Dieci: ecco quando andrà in onda Top Dieci anticipazioni, Carlo Conti torna in onda in prima serata: ecco quando La seconda edizione dello show di Rai 1 , Top Dieci , sta per tornare. Carlo Conti dopo il successo di Affari Tuoi (viva gli sposi) , sarà ...

Top Dieci di Carlo Conti per il sabato sera di Rai1, ecco quando inizia Lo abbiamo visto fino a qualche settimana fa al timone di Affari Tuoi Sposi, dove in una collocazione speciale, a metà tra un prime-time e un pre-serale, Carlo Conti ha dato prova di conquistare ...

‘Anticipazioni Tv’ Ecco la risposta Rai al serale di Amici 20 che partirà… Il portale TvBlog ci da in anteprima una notizia interessante: il serale di “Amici 20” partirà sabato 20 marzo e, dopo qualche settimana, precisamente l’11 aprile e sempre di sabato, arriverà su Raiun ...

