Bruce Lee e la saggia via del Kung Fu (Di domenica 21 febbraio 2021) Il re delle arti marziali torna alla ribalta grazie a un film della Marvel dedicato all'Oriente e ai suoi eroi. Anche se è scomparso da quasi 50 anni, l'attore resta un simbolo di equilibrio tra cinema, sport e filosofia. E di (buona) integrazione tra mondi diversi. L'ossessione per le minoranze etniche talvolta produce anche effetti positivi. Dopo aver dato spazio alle donne in ossequio all'ondata del MeToo, e dopo aver rispolverato tutti i super eroi neri disponibili per omaggiare Black Lives Matter e simili, l'americana Marvel aveva bisogno di un'altra categoria politicamente corretta a cui rivolgersi. Così ha deciso di concentrarsi sulla minoranza asiatica. La casa produttrice dei fumetti dell'Uomo Ragno e di Thor aveva una scelta piuttosto limitata: gli «orientali» non sono mai stati troppo numerosi nel mondo dei comics. Ed ecco che la scelta è ricaduta su Shang Chi, personaggio ...

